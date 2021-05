Genthiner Motorradfahrer warten auf den Start in die Saison

Genthin - Es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm auf der Teststrecke in Ferchland. Schon von weitem ist klar, hier sind echte Motorsportfreaks on Tour. Zwischendurch wird an den PS-starken Zweirädern geschraubt, wird gefachsimpelt.

Wenngleich es derzeit immer noch einen Minimalbetrieb mit nur wenigen Anwesenden gibt. „Wir hoffen, dass es bald wieder richtig losgeht“, sagt Tony Dielas vom Verein „Team Racing“. Der Fischbecker ist der Chef einer Motorrad- und Quadgruppe, die eigentlich in der ganzen Region unterwegs ist.

Teilnahme im Zwischenprogramm des Genthiner Rasentraktorrennens

Allerdings machte in der Saison 2020/21 Corona einen dicken Strich durch alle Planungen. „Wir konnten nur sehr wenig trainieren und auch alle Treffen mussten abgesagtwerden.“ Dabei sei der Motorsport eigentlich gerade etwas, was man in der Gruppe zelebriere.

Denn als Gruppe sind die Motorsportler in der Region bekannt geworden. Unter anderem präsentierte sich der Nachwuchs bereits einige Male im Zwischenprogramm des Genthiner Rasentraktorrennens. Dort war Tony Dielas Sohn Paul-Heinz Steinberg vor einigen Jahren als jüngster Teilnehmer am Start.

„Paul-Heinz ist früh mit dem Motorsport in Berührung gekommen“, erzählte Mutter Rebecca Steinberg. Mittlerweile sei ihr Sohn fast so etwas wie ein alter Hase. Das ist bei einem Zehnjährigen durchaus etwas Besonderes.

29 Mitglieder gehören zum Verein

Mittlerweile hat der vor drei Jahren gegründete Verein 29 Mitglieder, zehn Kinder gehören dazu. Auch sie sind bereits auf Motorrädern in der kleinen Klasse bis 250 Kubikzentimeter unterwegs, die Erwachsenen fahren mit Motorrädern bis 700 ccm.

Gebräuchlich seien Maschinen bis 450 ccm. „Wir hatten Glück, dass unsere Mitstreiter dabei geblieben sind“, sagt Tony Dielas. Probleme mit schwinden Mitgliederzahlen habe es nicht gegeben und die Vereinsfinanzen seien stabil. Daher hoffen die Motorsportler, dass es in diesem jahr noch ein paar Aktionen gibt.

Unter anderem solle der Wassersport stärker ins Auge gefasst werden, da man nunmehr sogar Jet-Ski-Fahrer in den eigenen Reihen habe. Ein weiter Plan ist es, sich mit Organisationen wie dem Technischen-Hilfswerk (THW) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu vernetzen.

Kooperationen mit lokalen Organisationen geplant

„Wir wollen auf diesem Weg Erste-Hilfe-Kurse und andere Schulungen anbieten“, sagt Dielas. Denn bei den Rennen gäbe es durchaus auch mal Unfälle und da sei es wichtig, dass die Vereinsmitglieder wüssten, wie sie sich verhalten müssen. Überhaupt sei es sinnvoll, wenn das Wissen im Ersthelferbereich aufgefrischt oder aufgebaut werde.

Ein wenig Rückenwind für die Vereinsmitglieder, die schon bald wieder in der Region Genthin unterwegs sein wollen, kam kürzlich von Point S-Reifenhändler Jörg Visintin. Er stiftete einen neuen Satz Allwetterreifen für das vereinseigene Transportfahrzeug. Die Übergabe war Teil der Aktion „500 Reifen für den guten Zweck“, mit der soziale und gemeinnützige Einrichtungen im regionalen Umfeld unterstützt werden sollen.