Bekanntes Ensemble eröffnet das Programm einer Veranstaltung in Potsdam. Mit dem Zug ist diese gut zu erreichen.

Genthin/Potsdam - Der Genthiner Musikexpress gehört zu den Aushängeschildern der Instrumentalmusik in der Region. Doch in den vergangenen Jahren war es ruhig um das Ensemble geworden. Jetzt steht nach einigen Umbesetzungen ein neuer Auftritt an.