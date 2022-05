Genthiner nähen im AWO-Treff für das Schiff „citizenship“ aus Berlin

In Berlin wurde der frühere Dachstuhl des Berliner ZK/U zu einem Boot umgebaut. Dieses macht in Genthin fest und soll dann etwas aus der Kanalstadt mit nach Kassel nehmen.

Genthin - Ein Kunstboot aus Berlin macht in Genthin Station, und das Gelände rund um das Bootshaus wird zur Kunstmeile. Grund ist die Reise von Teilnehmern aus dem ZK/U in Berlin mit dem Schiff „citizenship“ über die Wasserstraßen Mittel- und Norddeutschlands nach Kassel zur diesjährigen Documenta.

Sie machen dabei am Freitag, 10. Juni ab etwa 16.30 Uhreinen Zwischenstopp in Genthin. An dem Nachmittag soll es Musik und eine Ausstellung in Autos geben. Außerdem können einige Besucher bei kleinen Spielen Rundfahrten auf dem Kunstboot gewinnen.

Selbstgestaltete Näharbeit soll mit auf die Reise gehen

Auch Genthiner beteiligen sich an der Veranstaltung. Unter anderem plant Bärbel Jahn vom Berliner Verein „Tänzer ohne Grenzen“ eine Nähaktion. „Es sind ja Schneider und Designer an Bord, mit ihnen und den Besuchern zusammen soll etwas gestaltet werden, was die ,citizenship' aus Genthin mit auf die weitere Reise nach Kassel nimmt.“ Umgekehrt solle aus dem Berliner Boot etwas in Genthin bleiben.

Passenden Stoff hat die Wahl-Paplitzerin Bärbel Jahn bereits. „Wir hatten in unserem Fundus noch ganz besonders widerstandsfähige Stoffbahnen, die wir für diese Aktion zur Verfügung stellen“, berichtet Jürgen Wagner vom Genthiner Amateurtheater (Gat).

Bärbel Jahn hofft in Genthin noch weitere Mitstreiter für die vorbereitenden Scheiderarbeiten zu finden. Heute ab 11.30 Uhr und morgen ab 10 Uhr wird im AWO-Treff in der Brandenburger Straße gewerkelt. Der Runde von Schneidern können sich alle anschließen, die Interesse an der Gestaltung und am Arbeiten mit der Nähmaschine haben.