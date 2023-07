Keine Ausnahme mehr, sondern die Regel: Dorfteiche und andere kleinere Gewässer trocknen ganz oder zeitweise aus wie in Parchen und in Schopsdorf. Anzeichen des Klimawandels.

Genthiner Pegel sinken - sind Dorfteiche in Parchen und Schopsdorf noch zu retten?

Klimawandel in Sachsen-Anhalt

Der Zufluss vom oberen in den unteren Parchener Schlossteich liegt frei, weil der Wasserstand im oberen schon zu weit abgesunken ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parchen/Schopsdorf - Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Dorfteiche in Parchen und Schopsdorf randvoll. Ausgiebige Regenfälle im Juni hatten dafür gesorgt. Aber nun scheint sich das Drama der vergangenen Jahre zu wiederholen.