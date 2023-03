Der Stadtrat hat am Donnerstag seine Beteiligung an der Rettung der finanziell angeschlagenen Pareyer Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. Der Bürgermeister könnte Widersprechen.

Der Genthiner Stadtrat musste sich am Donnerstag mit mehreren Entscheidungen zur PWG beschäftigen.

Genthin - Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH (PWG) befindet sich seit 2012 in finanziellen Schwierigkeiten. Nun soll das Unternehmen kurzfristig aus der Sanierung gebracht werden. Dafür verzichten die drei beteiligten Kommunen Elbe-Parey, Jerichow und Genthin auf Forderungen gegenüber der PWG. In Elbe-Parey und Jerichow waren bereits identische Beschlüsse gefasst worden, am Donnerstag zog der Genthiner Stadtrat nach.