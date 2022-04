Genthiner Regionalbereichsbeamter nimmt nach 30 Jahren Abschied vom Kleinstadtrevier

Genthin - „30 Jahre im Dienst, 30 Kilo mehr“, Genthins Regionalbereichsbeamter (RBB) Michael Kliemann ist nicht nur Kleinstadtpolizist mit großem Herzen, sondern immer auch auf humorvolle Art und Weise selbstkritisch mit sich selbst umgegangen. Letzteres wird sich ab sofort auf den privaten und karnevalistischen Bereich beschränken, denn Kliemann hängt seine Polizeimütze am 5. November das letzte Mal an den Haken. Der Regionalbereichsbeamte geht in den Ruhestand.