Genthiner Rodelberg ist bereit für das nächste Rasentraktorrennen

Am 6. August starten Teilnehmer aus ganz Deutschland zum Rasentraktorrennen in Genthin. Die Spannung bei den Akteuren steigt.

Die schnellen Traktoren gehen am Sonnabend in Genthin auf die Strecke.

Genthin - Rasen mähen, Strecke abstecken, Sicherheitsaufbauten aufstellen. Rainer von Ende hatte in den vergangenen Tagen einiges zu tun: Er machte den Genthiner Rodelberg an der Friedhofstraße renntauglich. Denn am Sonnabend steigt dort wieder das Rasentraktor-Rennen. Genthin ist dafür deutschlandweit unter Fahrern und Fans bekannt. Und das Rennfieber steigt, denn es heißt „Der Berg ruft.“