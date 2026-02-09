weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Straßennamen erzählen Geschichte(n): Genthiner Saarlandstraße erinnert an vergessene deutsche Geschichte

Straßennamen erzählen Geschichte(n) Genthiner Saarlandstraße erinnert an vergessene deutsche Geschichte

Wer heute durch Altenplathow fährt, ahnt kaum, dass der Name der Saarlandstraße auf ein historisches Ereignis der NS-Zeit zurückgeht.

Von Mike Fleske 09.02.2026, 16:55
Die Saarlandstraße in Altenplathow.
Die Saarlandstraße in Altenplathow. Foto: Mike Fleske

Genthin - Wer heute auf der Saarlandstraße in Genthin unterwegs ist, will meist zur B107 oder nach Altenplathow – nur ins Saarland führt die Strecke nicht. Warum gibt es in Genthin überhaupt eine Straße, die an das Bundesland im Südwesten Deutschlands erinnert?