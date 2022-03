Hier gehen jetzt alle schick essen Genthiner Seniorenresidenz „Georg Stielke“ wartet mit merklicher Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf

Es ist nicht nur ein schöner neuer Name. Hinter der Bezeichnung „Residenz“ verbergen sich einige qualitative Neuerungen in der Senioreneinrichtung in der Einsteinstraße.