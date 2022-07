Genthiner Stadtrat Gordon Heringshausen schält die meisten Kartoffeln

Mehr als ein Kilo innerhalb von drei Minuten werden von ihrer braunen Pelle befreit. Zuschauer des Genthiner Kartoffelfestes schälen am genausten.

Beim Wettschälen auf der kartoffelfestbühne schlug sich Stadtrat Gordon Heringshausen (2. v. re.) am Besten.

Genthin - In diesem Jahr gab es einige der wohl ungewöhnlichsten Runden beim traditionellen Wettschälen des Genthiner Kartoffelfestes. In einem Durchgang, traten der Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos), der Genthiner CDU-Fraktionschef Klaus Voth, CDU-Stadtrat Gordon Heringshausen, der 2. Vorsitzende der Genthiner DLRG Andy Gamalski und Kai Majkowski von der Jugendfeuerwehr gegeneinander an.