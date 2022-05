Genthiner Stadträte und Havelberger Verein „Pro Krankenhaus“ planen Demonstration im November

Dass es in Genthin und Havelberg kein Krankenhaus mehr gibt, damit wollen sich Havelberger und Genthiner nicht abfinden. Nach der Aktion in Magdeburg am Wochenende gibt es bald eine gemeinsame Demo in Genthin.

Symbolisch bringen die Genthiner und Havelberger, die für eine Rund-um-die-Uhr-Notfallversorung in ihren Städten kämpfen, Demoschild und Fahne am Balkon des Dienstszimmers von Bürgermeister Günther an.

Genthin - Genthiner und Havelberger lassen in ihrem Bemühen um die Einrichtung einer 24-Stunden-Notfallversorgung in ihren beiden Städten nicht nach. Sie nahmen am Sonnabend an einer Kundgebung zur Situation im Gesundheitssektor an der Magdeburger Hubbrücke teil. Lutz Nitz (Grüne) und Gabriele Herrmann (Die Linke) sowie Klaus-Dieter Bauer von den Genthiner Stadtsenioren waren mit dem gelben „Letzte Ausfahrt 24h Notfalldienst“-Schild vor Ort.