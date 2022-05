Genthiner Straßen bleiben dunkel

In der Brandenburger Straße in Genthin sind einige Lampen defekt.

Genthin - In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von Anwohnern im städtischen Portal „Sag's uns einfach“ über defekte Straßenbeleuchtung. Allein in der vergangenen Woche wurden so etwa defekte Laternen in der Brandenburger Straße, in der Geschwister-Scholl-Straße oder im Hasenholztrift gemeldet. Auf die Meldungen hat die Stadt Genthin nun mit einer Presseinformation reagiert.