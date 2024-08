Straßenlaternen sind ausgefallen: In der Großen Schulstraße in Genthin ist nur das Bismarck-Gymnasium beleuchtet.

Nachtschwärmer aufgepasst. In Genthin sind am Dienstag, 13. August an einigen Wegen die Straßenlampen ausgefallen. Während am Marktplatz und in der Brandenburger Straße die Straßenlampen funktionieren, bleibt es aktuell in den Nebenstraßen etwa der Pfarrer-Schneider-Straße, Querstraße und Kurzen Straße dunkel.