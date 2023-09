Einkaufen in Sachsen-Anhalt

Im Fachwerkhaus in der Brandenburger Straße hat das Streetwear-Geschäft „Stadthose“ wiedereröffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Petra Bels, Katrin Kurzbach und Birgit Winkler sind in ihrem Element. Nach neun Monaten endlich wieder. Damals lief der Mietvertrag für das Streetwear-Geschäft „Stadthose“ in der Brandenburger Straße 58 aus. Auch ein Inhaberwechsel stand an.