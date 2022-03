Genthiner Ukraine-Helfer sammeln Spenden im Stadtkulturhaus

Eine Gruppe von Freiwilligen sammelt am Wochenende Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und von Firmen ist enorm.

Genthin - „Wir sind überwältigt“, sagt Michael Reiß mit Blick auf das den vollgepackten Saal des Genthiner Stadtkulturhauses. Der Ausbruch des Kriegs in Ukraine und das Leid der Menschen in dem Land, haben ihn und seine Kollgen der Kader Wildererhütte dazu veranlasst eine Hilfsaktion ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit Thorsten Kemper organisierte er die Aktion „Genthin hilft“ und die Genthiner helfen.

Auch weil über die sozialen Medien sofort Freiwillige gefunden worden, die die Aktion unterstützten. Einer, der den Genthin bekannt sein dürfte, ist der frühere Jugendhausleiter Ronny Harzendorf. „Wir sind alle betroffen vom Schicksal der Menschen in der Ukraine und wollen etwas tun, um ihnen zu helfen“, sagt er im Namen seiner Mitstreiter.

Erste Lieferung in die Ukraine

Im Stadtkulturhaus lagern Damen- Herren- und Babybekleidung. Bettwäsche und Hygieneartikel vom Shampoo bis zu Zahnbürsten. Über ein Spendenkonto seien 2000 Euro freigegeben worden, mit denen durch die Hilfe der Einhorn-Apotheke und den Arzt Boris Kiselov Verbandmaterial und Medikamente besorgt werden konnten, die bereits in die Ukraine gebracht worden sind.

„Wir planen unsere erste Fahrt am Montag“, kündigt Michael Reiß an. Dann wollen rund 20 Personen die im Stadtkulturhaus gesammelten Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Die Genthiner Firma Omexon hat dafür zwei vollgetankte Transporter gesponsert und unterstützt die Fahrt, die am Mittag in Genthin starten und gegen Mitternacht in der Ukraine enden soll.

Weitere Hilfsgüter benötigt

Aktuell werden unter anderem Powerbanks, Taschenlampen, Batterien verschiedener Größen, Zündhölzer und Kerzen. Auch Verbandsmaterial und Schmerzmittel werden benötigt. Wer Lebensmittel spenden möchte, wird gebeten auf lange haltbare, aber auch kalt essbare Dinge etwa Dosensuppen, Würstchen oder Fertiggerichte zurückzugreifen.

Am Sonnabend und Sonntag 5. und 6. März) werden von 10 bis 18 Uhr noch weitere Spenden gesammelt. Im Stadtkulturhaus sind rund ein Dutzend Freiwillige vor Ort und nehmen diese an.