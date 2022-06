Genthiner und Havelberger Protest für Notfallversorgung

Genthin/Havelberg - Der Verein „Pro Krankenhaus“ sorgt seit seiner Gründung für überregionale Aufmerksamkeit. Entstanden im Zuge der Krankenhausschließung in der Stadt, gehen dessen Mitglieder seit Anfang Januar 2020 jeden Donnerstag in Havelberg auf der Straße und fordern eine angemessene medizinische Notfallversorgung an 24 Stunden am Tag und sieben Tagen in der Woche.