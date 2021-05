Genthiner Vereine und Veranstalter wollen Stadtkulturhaus als Veranstaltungsort erhalten

Genthin - Wie sollte ein visueller Protest aussehen, der tatsächlich hängenbleibt? Für Christian Greuel von totalWerbung war sofort klar: Große Lettern müssen her, knallige Farben und eine (kleine?) Provokation müsse auch eingebaut werden. Vertreter des Genthiner Carnevals Club (GCC) und von Sportvereinen waren, sobald der überraschende Beschluss zum Umbau der Sporthalle an der Berliner Chaussee zur Kultur- und Sportarena gefasst war, mit diesem Anliegen zu ihm gekommen und fragten: „Greueli, was können wir da machen?“

Christian Greuel entwirft nebenstehendes Banner, was der GCC auf seiner Facebook-Seite postet, es wird eifrig geteilt. DJ Dieter Kreitling, der vor Corona zwei bis drei Veranstaltungen im Jahr im Stadtkulturhaus hatte, postet es auch umgehend. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Diskussion zum Thema angefacht hatte der DJ schon vorher. Er postet den Volksstimme-Beitrag, in dem über diesen Stadtratsbeschluss berichtet wird. „Kreiskulturhaus verkaufen, Stadtkulturhaus verkaufen und dann .... ooops wo kann denn jetzt was stattfinden, da findet man keine Worte mehr“, kommentiert Peter Storbeck den Post. „Genthin stirbt aus weil keiner mehr was auf die Beine stellen kann oder möchte“, meint Helmut Wolff.

17 Akteure dabei

Als sich die CDU-Fraktion, die für den Mehrzweckhallen-Beschluss maßgeblich verantwortlich ist, in einer Pressemitteilung noch einmal erklärt und betont, das Stadtkulturhaus trotz dieses Beschlusses erhalten zu wollen, geht die Diskussion unter dem Post von Kreitling weiter. „Also für mich ist die Sporthalle völlig ungeeignet für kulturelle Veranstaltungen! (zu klein, zu aufwendig, schlechte Akustik, keine Terminsicherheit u.s.w.)“, kritisiert er und schließt sich der „Rettet das Genthiner StadtKULTURhaus!“-Aktion an. Inzwischen stehen 17 Akteure mit ihrem Logo auf der unteren Banner-Leiste. Auch die Blasmusik-Formation „Musik-Express“ist dabei. „Wir sind zwar nicht direkt betroffen, aber wir wollen uns solidarisch mit den betroffenen Vereinen zeigen“, sagt Anna Bernicke. Alle aber eint der Standpunkt, dass der Stadtratsbeschluss noch einmal auf die Tagesordnung gehört.

Jürgen Wagner vom Genthiner Amateurtheater (gat) weiß, dass das kein unerfüllbarer Blütentraum ist. „Es gibt rechtliche Möglichkeiten, einen solchen Beschluss noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Das Kommunalverfassungsgesetz gibt das her“, sagt er der Volksstimme am Telefon. Nicht nur sein Verein braucht das Stadtkulturhaus als Auftrittsort. Weil es nämlich schlicht kein anderes Objekt in Genthin gebe, das Zuschauer dieser Größenordnung - etwa 300 - fassen kann. Manfred Göbel vom GCC sagt, dass möglichst alle Genthiner mit dieser Aktion wachgerüttelt werden sollen. Auf die Provokation mit dem zerrissenen Logo zum 850-Jahre-Genthin-Jubiläum solle sich jeder selbst einen Reim machen. „Wenn wir es schaffen, damit eine echte Diskussion auf den Weg zu bringen“, dann habe die Aktion ein erstes Ziel erreicht.

Sporthalle voll ausgelastet

Denn der Protest könne nur ein erster Schritt sein, stellt Fritz Mund in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des SV Chemie Genthin und auch als Präsident des Carnevals Club Waschmittelwerk Genthin (CWG) klar. In einer zur Kultur- und Sportarena umgebauten Sporthalle an der Berliner Chaussee würde er quasi mit sich selbst ins Gehege kommen. „Die Halle ist voll ausgelastet“, weiß er. Mit Sportunterricht, dem Training von Hand-, Volley- und Fußballern unter der Woche und am Wochenende mit Punktspielen, Turnieren und Meisterschaften. Besonders in den Monaten von Oktober bis März. Genau in der Zeit, in der auch die Karnevalsvereine die Halle für ihre Aktivitäten am meisten bräuchten. Warum mit den betroffenen Vereinen vorher niemand über den Mehrzweck-Beschluss geredet habe, kann er sich nicht erklären.

Auch Thilo Voigt als Vorsitzender des Genthiner Volleyball Vereins 1995 nicht. In den Ausschusssitzungen habe nichts darauf hingedeutet, dass die Beschlussrichtung hin zur Mehrzweckhalle gehen würde. Im Gegenteil, hier sah stets alles nach Mehrheiten für Variante zwei aus, nach der die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG) im Haus bleibt, sich um weitergehende Nutzungsangebote bemüht und der Stadt auch weiter eine öffentliche Nutzung einräumt. So hätten die Vereine keine Notwendigkeit zum Handeln sehen können. Jetzt aber, wo der Verlust des Stadtkulturhauses drohe, um so mehr. Wenn das Wirklichkeit werde, könne es durchaus passieren, dass so mancher in den Vereinen die Motivation verliere, sich zu engagieren. Beim Festumzug zum Stadtjubiläum zum Beispiel, deutet Voigt eine mögliche Interpretation des im Banner verwendeten zerrissenen 850-Jahre-Genthin-Logos an.

Auf den Standpunkt der Stadtverwaltung - vor allem zum zerrissenen Logo - angeschrieben, antwortete Bürgermeister Matthias Günter (parteilos) mit einer Einladung an Vertreter betroffener Vereine zu einem nichtöffentlichen Gesprächstermin am Donnerstag, an dem auch Stadtratsvorsitzender Gerd Mangelsdorf und Ausschussvorsitzender Gordon Heringshausen (beide CDU) teilnehmen.