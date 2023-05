Vor 100 Jahren startete die Waschmittelproduktion in Genthin. Besucher können der Historie des Chemiestandortes nachspüren.

Genthiner Waschmittelmuseum: Noch freie Plätze in der Führung am Pfingstsonntag

Blick in die Ausstellung des Waschmittelmuseums. Vorn ist die Büste von Standortgründer Fritz Henkel zu sehen.

Genthin - Das Waschmittelmuseum in Genthin ist eine echte Besonderheit in der Museumslandschaft in Deutschland. Es zeigt die Geschichte des 1921 durch die Firma Henkel ins Leben gerufenen Chemieproduktionsstandortes und ist möglicherweise auch das einzige Museum mit Bezug zu der Düsseldorfer Firma, das ehrenamtlich durch einen Freundeskreis betreut wird.