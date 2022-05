Genthiner wollen für Notfallversorgung demonstrieren

Genthin - „Wenn ich am Freitagnachmittag mit meiner schwerkranken Mutter zu einem ärztlichen Notdienst muss, habe ich Probleme herauszufinden, wer gerade zuständig ist, oder muss sogar einen Rettungswagen rufen, um sie in ein Krankenhaus bringen zu lassen, ich unterstütze die Forderung nach einer Notfallversorgung unbedingt“, sagt in der vergangenen Woche eine Leserin (Name der Redaktion bekannt) am Volksstimmetelefon. Denn mit einer solchen Einrichtung wäre eine erste medizinische Anlaufstelle geschaffen, die im Falle eines Falles ansprechbar sei.