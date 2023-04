Die Venga Deejays, Comic Dance Crew und DJ Jürgen Werner dabei. Veranstaltungssaal bekommt Ausstattung der geschlossenen Eventlocation Schorre in Halle.

Die Venga-Venga-Party im Mai verspricht Feierlaune in Genthin.

Genthin - Nächster Streich in der Zuckerfabrik: Veranstalter Robin Finzelberg (DJ ROB IN) präsentiert am 20. Mai die Party „Venga Venga Genthin“. Dahinter stecken deutschlandweit bekannte Akteure.