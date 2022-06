Genthinerinnen gestalten besonderen Gabentisch in Brandenburg

Sie sind in der Stadt eine echte Institution: Die Damen des Genthiner Kreativzirkels. Vor Weihnachten sind sie in der Region unterwegs .

Genthin - Gemütlich geht es zu, wenn in der Stadt- und Kreisbibliothek gestrickt wird. Alle 14 Tage treffen sich Damen des Kreativzirkels bei Kaffee und Tee und beschäftigen sich mit gemeinsamen Handarbeiten für den guten Zweck. „Wir stiften alles, was im Laufe des Jahres in unserer Runde entsteht, der Neugeborenenstation im Stendaler Krankenhaus und dem SOS-Kinderdorf in Brandenburg“, berichtet Elenore Sternberg von der Kreativrunde. War das vergangene Jahr von vielen Coronapausen geprägt, waren die Strickdamen in diesem Jahr wieder regelmäßig beieinander.