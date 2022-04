Genthins Mann für den Breitensport

Genthin - Er ist jemand, denn man getrost als Urgestein und Tausendsassa Genthins bezeichnen kann, wenngleich er eigentlich in Brettin wohnt. Am Sonnabend feierte Fritz Mund seinen 75. Geburtstag, er sprüht nach wie vor vor Tatendrang. Kratzt der von ihm geführte Verein, der SV Chemie Genthin, doch immer noch an der 1000-Mitglieder-Grenze und gilt als einer der stärksten Vereine des Jerichower Landes.