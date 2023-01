Genthin - Die schlechte Nachricht zuerst: Sport- und Schwimmhalle in Genthin können vorerst nicht energetisch saniert werden. Entsprechende Anträge der Stadt auf Fördermittel seien negativ beschieden worden, so Fachbereichsleiterin Dagmar Turian. Und nun die gute Nachricht, die aus zwei positiven Teilen besteht: Nicht nur für die Sanierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee sei der Stadt jetzt aus dem Programm „Investitionspakt Sportstätten“ eine 90-prozentige Förderung zugesagt worden, sondern auch für die Umwandlung des dortigen Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz. 1,75 Millionen Euro spendieren Bund und Land also für den Sportplatz sowie 575 000 Euro für den Kunstrasenplatz.

