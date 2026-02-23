Die Telekom hat in Genthin mit ihrer Info-Offensive zum Glasfaserausbau begonnen. Während viele Haushalte in der Innenstadt auf schnelles Internet hoffen können, fühlen sich andere Stadtteile bislang außen vor.

Jetzt soll der lange erwartete Glasfaserausbau in Genthin kommen.

Genthin - Nach dem Start der Telekom-Kampagne für den Glasfaserausbau in Genthin herrscht in der Elbestadt eine Mischung aus Freude und Ernüchterung. Eine Woche nach Beginn der Beratungen auf dem Marktplatz ziehen viele Einwohner ein erstes Zwischenfazit – und das fällt je nach Adresse unterschiedlich aus.