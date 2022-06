Gert Loschütz liest in Genthin aus Roman über Eisenbahnunglück

Genthin - Rückkehr in die alte Heimat: Der in Genthin geborene Schriftsteller Gert Loschütz kommt erneut für eine Lesung in die Stadt- und Kreisbibliothek. Nach dem großen Erfolg seiner Veranstaltung bei den Bibliothekstagen 2021, wird er am Donnerstag, 21. April, um 19 Uhr noch einmal Passagen seines preisgekrönten Werkes „Besichtigung eines Unglücks“ vortragen.