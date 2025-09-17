Der Genthiner Autor Robert Beuermann und der Förderverein Stadtgeschichte gemeinsam am Stand der Touristinfo.

Genthin - Beim Genthiner Kartoffelfest präsentieren sich einige Aktive der Kulturszene gemeinsam. Unter anderem wird es einen Stand der Touristinfo geben, an dem sich mehrere Anbieter gemeinsam zeigen.

So werden die Mitglieder des Fördervereins Genthiner Stadtgeschichte am Sonnabend von etwa 10 bis 14 Uhr vor Ort sein und unter anderem seine Publikationen zur Stadtgeschichte im Angebot haben.

Bücher des Genthiner Bürgerpreisträgers Otto Schulze

Der Verein hat in den vergangenen Jahren Texte des Heimatforschers und Bürgerpreisträgers Otto Schulze in mehreren Bänden aufgelegt, daneben gibt es eine Abhandlung zu Bürgermeistern der Stadt Genthin, die der verstorbene Alt-Bürgermeister Wolfgang Bernicke verfasst hat. Außerdem gibt es einen Band zur Geschichte der Straßennamen.

„Wir haben auch Bücher mit geschichtlichen Daten der Stadt im Angebot“, verspricht Heidi Güldner vom Verein. Der Vereinsvorsitzende Christian Kühnel hofft auf zahlreiche Besucher, die sich nicht nur für die Publikationen, sondern auch für die Mitwirkung im Verein interessieren.

Auch vor Ort ist Autor Robert Beuermann, der seine Bücher Endlich Reisen Band 1 und 2 im Angebot haben wird und auch einen Band über einen Kriminalfall mit dem Titel „Kinderlieb - ein Dorf übt Selbstjustiz“.

Genthin Touristinfo mit Material für Wanderer und Radler

Beuermann sagt: „Ich muss mir als selbstständiger Schriftsteller in der Öffentlichkeit präsentieren.“ Er möchte mit seiner Präsenz auf seine Bücher und auch auf die Möglichkeit von Lesungen aufmerksam machen.

Der Tourismusverein möchte daneben auf die Freizeitmöglickeiten, Veranstaltungen und neue Wander- und Radwanderkarten aufmerksam machen und für Ausflüge in Genthin und der Region werben.