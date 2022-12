Gesellschafter im Gespräch über angeschlagene Pareyer Wohnungsbaugesellschaft

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft unterhält unter anderem Wohnungen in der Straße Am Sportplatz und im Lustgarten.

Genthin/Parey - Die Stadt Genthin muss sich im neuen Jahr mit ihrem weiteren Vorgehen in der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) beschäftigen. Nach nichtöffentlicher Beratung entschied sich der Stadtrat am Donnerstag dafür, Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) zu beauftragen, mit den an der PWG Beteiligten der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin (SWG) sowie den beiden weiteren Gesellschaftern Elbe-Parey und Jerichow zu führen, um aktuelle Sachverhalte zur Finanzlage der Pareyer Wohnungsgesellschaft zu klären.