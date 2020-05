Für die Gestaltungsaktion im Jerichower Land "Demokratie leben!" werden weitere kreative Ideen gesucht.

Genthin (ie) l Die Gestaltungsaktion für die Demokratiebusse im Jerichower Land ist angelaufen. Die Verantwortlichen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ würden sich aber über weitere Vorschläge freuen. „Bis Freitag ist es möglich, uns weitere kreative Ideen einzureichen“, ruft Elke Förste, Genthiner Projektbetreuerin für das Bundesprogramm auf.

Unter dem Motto „Pimp your Bus“ sind Jugendliche aus dem ganzen Landkreis und von allen Schulen aufgerufen, sich kreative Gestaltungsideen für zwei Busse auszudenken, die im Linienverkehr eingesetzt werden. „Die jungen Leute sollen überlegen, was für sie der Begriff der Demokratie bedeutet und wie der abstrakte Begriff anschaulich sichtbar gemacht werden kann“, erläutert Elke Förste. Möglich sei es, Bilder zu malen, Sprüche aufzuschreiben, Begriffe zu nennen oder zu erklären sowie Logos und grafische Zeichen zu nutzen.

Ab Juni sollen Busse in Region fahren

Die Vorschläge werden professionell auf spezielle Folien umgearbeitet, mit denen in der zweiten Monatshälfte zwei Busse der Nahverkehrsgesellschaft NJL beklebt werden sollen. Das seien ähnliche Folien, wie sie bei Werbegestaltungen verwendet werden. Ab Juni sollen die Busse in der Region fahren und Passanten, Autofahrer und Mitreisende animieren, sich mit der Vielfalt von Demokratie auseinander zu setzen.“ In die Vorbereitung sind die Jugendforen in Burg und Genthin sowie das Jugendhaus „Thomas Morus“ und die Burger Rolandmühle involviert.

Gemietet wurden die Flächen für ein Jahr. Grundsätzlich sind pro Bus 2850 Euro pro Jahr geplant. Dazu kommen verschiedene weitere Mietkosten. Die Macher hoffen auf Ideen nicht nur für die Außenflächen der Fahrzeuge, sondern auch für den Innenbereich. Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) hatte während der Vorstellung des Projektes den Vorschlag gemacht, dass insbesondere im Fahrgastbereich, Fragen der lokalen Demokratie beantwortet werden. „Was macht ein Landrat, was passiert im Stadtrat, wie kann man Demokratie mitgestalten?“, seien nur einige der Dinge, die dort erläutert werden könnten. Auf diese Weise nähmen die Fahrgäste einige Anregungen zum Thema „Demokratie“ mit in den Alltag.

Jugendliche im Jerichower Land, die an der Gestaltung mitwirken möchten, können ihre Vorschläge bis zum 15. Mai einreichen. Das ist möglich bei Elke Förste in Genthin unter Elke.Foerste@awo-sachsenanhalt.de oder bei Nour Muchtar in Burg unter Nour.Muchtar@awo-sachsenanhalt.de. Beide Mitarbeiterinnen betreuen das Projekt in der Durchführung.