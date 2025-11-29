Die medizinische Versorgung in Genthin sorgt für Unmut. Am 3. Dezember sollen Bürger offen sagen, wo die Probleme liegen – und was sie vom Land und der Kassenärztlichen Vereinigung erwarten.

Lutz Nitz mit dem gelben Notfalldienst-Schild während einer Demo für eine bessere Gesundheitsversorgung in der Region.

Genthin - Der Genthiner Medizinausschuss wird am 3. Dezember in das Kreishaus verlegt, da das Gremium zahlreiche Besucher erwartet. Hintergrund ist, dass die Besucher ihre Meinung zur medizinischen Versorgung in der Region mitteilen sollen. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske hat im Vorfeld mit dem Vorsitzenden des Gremiums, Lutz Nitz gesprochen.