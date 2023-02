Genthin/Werder - Turbulent, gesellig und vor allem gut gelaunt, das waren bereits elfmal die Attribute des Kneipenfestes, dass bis 2019 im Herbst in Genthin in Gaststätten, Pensionen und Hotels stattfand und in jedem Jahr zahlreiche Besucher in die Stadt gezogen hatte. Mit einer Mischung aus handgemachter Folk-, Rock- und Popmusik gab es jedes Mal an sechs bis zehn Stationen ein Live-Programm bis in die frühen Morgenstunden.