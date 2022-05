Gladauer wollen Feldsteinmauer erhalten

Ortschaftsräte mahnen dringende Sicherung an und machen Vorschläge zur Sanierung.

Die Feldsteinmauer in Gladau verällt immer mehr.

Gladau - „Vor einiger Zeit fehlten nur ein paar Steine, jetzt wird der Schaden immer größer“, monierte Gladaus Ortsbürgermeister Klaus Voth (CDU) mit Blick auf die alte Feldsteinmauer im Ort. Er und sein Ortschaftsrat setzen sich bereits seit Längerem für den Erhalt der Mauer ein. In dieser klaffen mittlerweile aber an einigen Stellen Löcher. Allerdings, dass die Stadt nach einer Haushaltsgenehmigung unmittelbar Geld in die Hand nehmen wird, um die gesamte Steinmauer zu retten, steht nicht zu erwarten.