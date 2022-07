Glasbläserei: Transparente Kunstwerke made in Jerichow

Torsten Krüger versteht sich auf das Formen von Glas. In Klietznick führte er seine Kunst vor und sprach über das Glasbläserhandwerk in der Region.

Klietznick - Das Heydebleckhaus in Klietznick gilt als unbestrittener Mittelpunkt des Dorfes. Das war kürzlich beim Bauernmarkt zur Rosenblüte nicht anders, es wirkte als Scharnier zwischen Naturbühne und Feststraße. Wer an dem Tag einen Blick an den rechten Türpfosten des Haus warf, erblickte ein Schild. „Die Kunst, Gutes aus Glas zu formen“, war hier zu lesen und weiter unten kam der Hinweis, dass das Schild Torsten Krüger aus Rathenow ausweist. Der ist kein Unbekannter hier in Klietznick, ganz im Gegenteil.