In der Kleinwulkower Dorfkirche wurde eine elektrische Läuteanlage in Betrieb genommen. Viele Bürger der Gemeinde beteiligten sich an der Finanzierung. Glocken erklingen jetzt täglich um 18 Uhr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinwulkow. - Als am Sonnabend die Kirchenglocken in Kleinwulkow zur Andacht rufen, steht nicht, wie sonst üblich, Astrid Knopf hoch oben im Turm und hält mit kräftigen Zügen an den Seilen das Geläut in gleichmäßiger Bewegung. Heute braucht sie weder schmale Treppen emporsteigen, noch alle Sinne schärfen, um das Geläut zeitlich exakt zum Klingen zu bringen.