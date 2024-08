Extremtemperaturen Glühende Hitze: Wenn es auf der Arbeit zu heiß wird

In dieser Woche erreichen die Temperaturen wieder über 30 Grad. Das zum Leid der in Genthin arbeitenden Bevölkerung, die sich der Hitze aussetzen muss. Dachdecker und Co. berichten, wie sie mit den extremen Temperaturen umgehen.