„Grill den Bürgermeister 2021“ in Genthin: Bürgermeister Matthias Günther und Team setzen sich gegen Herausforderer durch

Genthin - Ein Hauch von Italien in den Pfännchen, heiße Glut unterm Grillrost und viele kleine und große engagierte Köche: Die dritte Ausgabe von „Grill den Bürgermeister“ symbolisierte einen bunten und zugleich kulinarischen Start in die Interkulturelle Woche unter dem Motto „#offengeht“ in Genthin. Mit einem knappen Vorsprung von drei Punkten setzte sich in diesem Jahr das Team von Stadtoberhaupt Matthias Günther durch. Ganz nebenbei wird eine gemeinsame Party mit dem Genthiner Publikum gefeiert.