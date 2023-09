In Großwulkow ist das Läuten der beiden Kirchenglocken noch anstrengende Handarbeit, während inzwischen viele Gotteshäuser der Region mit einem elektronischen Geläut ausgestattet sind.

Das Läuten der Kirchenglocken in Großwulkow übernimmt Ortsbürgermeister Gerd Bunjes.

Großwulkow - Gerd Bunjes, Ortsbürgermeister von Wulkow, ist der Mann, der dafür verantwortlich zeichnet, dass hier die Glocken nicht verstummen.

Erst am Wochenende war der 59-Jährige im Einsatz, um die Glocken der romanischen Kirche in Schwingungen zu versetzen. Sie kündigten den unmittelbar bevorstehenden Trau-Gottesdienst von Cathleen und Steffen Weigel an.

Er übernehme gern das Läuten der Glocken, das gehöre im Leben einer Kirchengemeinde einfach dazu, meint der Großwulkower. Die nächsten Termine stehen bereits in seinem persönlichen Kalender.

Im Turm der Großwulkower Kirche befinden sich zwei Glocken, eine ist auf das 12. Jahrhundert datiert, die zweite stammt aus dem Jahr 1665.