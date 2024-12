Merkwürdiges Leuchten am Nachthimmel Rätselraten in Genthin: Woher kommen die grünen Blinklichter über der Stadt?

In den sozialen Medien rätseln Bewohner in Genthin über ungewöhnliche Erscheinungen am Abend. Grüne Blinklichter am Himmel sorgen für Irritationen. Was sagen Polizei und Feuerwehr zum Rätsel über Genthin?