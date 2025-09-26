Mit Müllsäcken, Handschuhen und guter Laune ausgerüstet: In Brettin beteiligten sich Grundschulkinder gemeinsam mit Ortsräten am diesjährigen World Cleanup Day. Auch wenn das Dorf relativ sauber war, kam trotzdem einiges an Müll zusammen.

Grundschüler packen an und machen ihr Dorf blitzeblank

Die fleißigen Grundschüler aus Brettin sorgen für ein sauberes Dorf.

Brettin - Brettin hat am World Cleanup Day 2025 ein sichtbares Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinsinn gesetzt. Ein halbes Dutzend Grundschulkinder waren kürzlich gemeinsam mit Eltern Großeltern, Dorfräten und Ortsbürgermeister Torsten Schmidt im Dorf unterwegs, um Müll zu sammeln und die Umgebung sauberer zu machen. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen durchkämmten sie Straßenränder, Wegesränder und kleine Grünflächen – mehrere Stunden lang.