Geflügelzüchter schaffen neue Attraktion in der Innenstadt und möchten damit das Wissen um Tiere und Natur fördern.

Grundstein gelegt - Freivoliere für Tauben und Hühner in Genthin kann kommen

Genthin - Der Grundstein ist gelegt, die Genthiner Rassegeflügelzüchter können mit dem Bau einer Freivoliere beginnen. Es ist ein Projekt mit dem Wissen über die heimische Tierwelt vermittelt werden soll.

Finanziert wird der Aufbau zum großen Teil aus Fördermitteln von Toto Lotto und der Sparkasse. So kamen in die Zeitkapsel dann auch Hinweise auf die Fördermittelgeber, ein Foto der Vereinsmitglieder, die Vereinschronik sowie eine Genthiner Volksstimme vom Tag der Grundsteinlegung. Fest verschraubt wurde die Zeitkapsel dann in die Bodenplatte der neuen Voliere eingelassen.

Tiere bekommen Holzhäuschen als Unterschlupf

Damit haben die Genthiner Züchter den nächsten Schritt beim Aufbau einer Freivoliere geschafft. Gut zehn Hühner und zehn Tauben verschiedener Rassen und Farbgebungen sollen später einmal gehalten werden. Neben der Voliere werden Häuschen als Unterschlupf für die Tiere errichtet. Gut 30.000 Euro sind für das Projekt insgesamt veranschlagt.

In die Zeitkapsel kamen eine Vereinschronik, ein Foto mit den Mitgliedern, Hinweise auf die Fördermittelgeber und eine Genthiner Volksstimme vom Tag der Grundsteinlegung . Foto: Mike Fleske

Wozu neben Zaun und Stallhäuschen noch die Wegegestaltung, eventuell ein kleiner Teich für Zierenten und eine Drahtüberspannung gehören. Drei Meter hoch soll das Ganze insgesamt werden. Und, da ist sich der Vereinsvorsitzende Uwe Balzer sicher, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Denn, auch da ist sich der Vorsitzende sicher, die allermeisten der derzeit 55 Mitglieder werden das Projekt aktiv unterstützen.

Während Lotto fast 15.000 Euro beisteuert, sind es seitens der Sparkasse etwas über 13.000 Euro. Letzterer Betrag ist insofern bemerkenswert, da gut 8000 Euro von privaten Spendern gestiftet wurden – mit einer sogenannten Crowdfunding-Aktion, also Schwarmfinanzierung, auf der Plattform „99 Funken“. Die Sparkasse rundete den Betrag aufgrund der erfolgreichen Sammlung um 5000 Euro auf.

Die Kapsel wurde fest verschraubt und ist so dicht, dass der Inhalt lange erhalten bleibt. Foto: Mike Fleske

Naturverbundenes Hobby wird sichtbar

Ziel sei es, mit der Voliere Interessierten aus Genthin und der Umgebung den Zugang zu einem naturverbundenen Hobby zu ermöglichen und Kompetenzen im Schutz alter Rassen weiterzugeben. Denkbar sei es, dass Hortgruppen oder Schulklassen den Zuchtverein besuchen und mit der Voliere ganz direkt mit den Besonderheiten der heimischen Hühner- und Taubenrassen vertraut gemacht werden.

Wenn die Voliere Ende des Jahres aufgebaut ist, haben die Rassegeflügelzüchter einen Großteil der Gestaltung ihres Vereinsgeländes abgeschlossen. Vor vier Jahren hatten sie dieses übernommen und mit der Sanierung des vorhandenen Vereinsheims und der sanitären Anlagen begonnen. Mittlerweile sind auch die Wege neu gestaltet worden.

Das Gelände wurde in den vergangenen Jahren für verschiedene Veranstaltungen, etwa die ersten Vereinstage oder ein Konzert, genutzt. Zudem steht das Vereinsheim anderen Vereinen und Gruppen zur Verfügung. „Wir sprechen uns mit den Interessenten ab und begleiten die Nutzung“, erläutert Uwe Balzer. Regelmäßig treffen sich zudem Ehrenamtliche zu ihrem Vereinsstammtisch, an dem gemeinsame Aktivitäten abgestimmt werden.