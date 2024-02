Abstimmung im Gemeinderat Elbe-Parey Grünes Licht für Spielplatz in Bergzow

Die Gemeinderäte haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend der Erweiterung des Spielplatzes in Bergzow zugestimmt. Außerdem wurde nach zwei Wahlperioden Otto Schmidt aus Ferchland feierlich verabschiedet.