Güsener Heimatverein lädt zum Maibaumaufstellen ein

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ lädt am Sonntag, 1. Mai, wieder zum Maibaumaufstellen auf den Marktplatz in Güsen ein. Gemeinsam mit dem Güsener HC veranstaltet der Heimatverein an diesem Tag auch das erste Beachvolleyball-Turnier.

Güsen - „Das Maifest ist ein Fest des Frühlings und der Lebensfreude, die wir auch in unserem Ort in der Verbundenheit tragen wollen“, so Martin Müller, Vorsitzender des Heimatvereins „Wir sind Güsen“. Und deshalb soll die lange Tradition des Maibaum-Aufstellens weiter geführt werden. Martin Müller: „Es soll ein rundum familienfreundlicher Start in den Mai werden, bis in die Abendstunden hinein.“