Güsener möchten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewinnen

Güsen - Als Kreissieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wird Güsen nun im Landeswettbewerb antreten, um auch, so Martin Müller, hier zu gewinnen. 13 Dörfer aus Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr dabei. Am 1. Juni wird die Jury in Güsen zu Gast sein, um die Präsentation der Güsener Macher zu bewerten. Bis dahin ist aber noch eine Menge vorzubereiten.