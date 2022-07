Modellboote werden aufs Wasser gelassen Hart am Wind bei Zerben: Modell-Segler Sachsen-Anhalt holen im Sommer ausgefallenes Treffen nach

Nachdem die Mitglieder der Modell-Segler Sachsen-Anhalt ihr jährliches Treffen am See in Zerben im Sommer aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen lassen mussten, wurde es nun im kleinen Rahmen nachgeholt.