Hat mit den Plakaten der CDU alles seine Ordnung?

Auch in Genthin hat der CDU-Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Jerichow plakatiert und damit Widerspruch hervorgerufen.

Genthin/Jerichow - An den Zufahrtsstraßen von Genthin nach Brettin, Kade/Karow und Nielebock sowie am Ortsausfahrt Altenplathow in Richtung Redekin werben Plakate für den CDU-Bewerber Mathias Matschoß bei der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Jerichow am 29. Januar.