Genthin/Altenplathow - Eigentlich dürfen Schwalbennester, auch wenn sie stören, nicht einfach entfernt werden, da die Brutstätten gesetzlich unter einem besonderen Schutz stehen. Dies soll aber in Altenplathow passiert sein. „Meine

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mutter lebt seit der Erstellung der Neubauten in der Hasenholztrift in Altenplathow“, berichtet der aus Genthin in die Schweiz gezogene Guy Schink nach einem Besuch in der früheren Heimatregion.