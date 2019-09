Die Genthiner Stadträte sind gefrustet, nachdem ein weiterer Anlauf für den Haushalt gescheitert ist.

Genthin l Katzenjammer nach der Stadtratssitzung am Donnerstag. „Die Ereignisse haben eine ganz andere Entwicklung genommen als gehofft“, sagte Jürgen Wagner vom Genthiner Amateurtheater (gat), der den Auftritt der Vereine auf dem Marktplatz unmittelbar vor der Stadtratssitzung koordiniert hatte. Allerdings dürfte auch so mancher Stadtrat vom Ausgang der Sitzung ähnlich überrascht gewesen sein. Weil die Ortschaften in die Beratung zum neuen Entwurf nicht einbezogen waren, platzte auch der nunmehr dritte Anlauf für den Haushalt. Genthin bleibt damit auch weiterhin die einzige Kommune im Landkreis, die keinen bestätigten Etat für das laufende Jahr besitzt. So wurde der gestrige Tag der Tag der Ursachensuche. Immer noch fraglich bleibt, ob die Stadt Ende November tatsächlich zu einem genehmigungsfähigen Haushalt kommen kann.

Inhalt verloren gegangen

„Ich hatte den Eindruck, dass schnellstmöglich ein Haushalt durchgepeitscht werden sollte, um die Finanzierung für die Vereine zu sichern“, sagt Alexander Otto (CDU). Dabei seien die sonstigen inhaltlichen Punkte völlig verloren gegangen. Otto machte aber auch klar, dass aus Sicht der CDU für den Haushalt und für das Haushaltskonsolidierungskonzept auch nach mehrmonatigen Beratungen immer noch ein kräftiger Nachbesserungsbedarf bestünde. „Wäre es am Donnerstag zur Abstimmung der aktuellen Vorlage gekommen, hätte unsere Fraktion dagegen gestimmt.“

Kurios: Auch CDU-Mann und Stadtratsvorsitzender Gerd Mangelsdorf gehörte zu den Initiatoren einer zeitlich vorgezogenen Sitzung des Stadtrates eigens zum Haushalt, die nun von seinem jungen Parteikollegen kritisch gesehen wird.

Chaotisch und planlos

Auch die Fraktion SPD/Wählergemeinschaft Altenplatow sieht den Haushalt noch nicht in trockenen Tüchern. Dafür müssten bis zur nächsten Stadtratssitzung alle Gremien informiert und befragt werden und alle Fragen der Fraktionen beantwortet sein, meint Fraktionschef Lars Bonitz. „Im Moment ist es so, dass wir uns völlig unstrukturiert und planlos von Sitzung zu Sitzung hangeln. Die Außenwirkung ist fatal“, sagt er. Man habe versucht, den Haushalt „an den Mann zu bringen“.

Die Stadträte seien mit der Misere der Vereine, der schlecht informierten Eltern und den nicht ausreichend informierten Ortschaften konfrontiert worden. Letztlich sei so ein weiterer Aufschub der Haushaltsentscheidung nach dem Dafürhalten der Fraktion unausweichlich gewesen. „Hätte man die Unterstützung der Vereine im vergangenen Jahr nicht von der Tagesordnung genommen und eine mögliche Erhöhung der einzelnen Posten bei den Elternbeiträgen frühzeitig kommuniziert, wäre es sicher nicht zur momentanen Lage gekommen.“

Schnellschuss

Der inzwischen mehrfach erwähnte Schnellschuss verhallte auch bei der Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen nicht ungehört. „Plötzlich soll das Thema holterdiepolter durch den Stadtrat gepeitscht werden“, bediente sich Fraktionschef Falk Heidel (Pro Genthin) fast des gleichen Vokabulars wie einige seiner Stadtratskollegen. So funktioniere das nicht, monierte er. Es gelte, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Dazu gehöre unter anderem, dass die Ortschaften beziehungsweise die Ortschaftsratsvertreter in diesen Prozess eingebunden werden. Heidel: „Es gab einige handwerkliche Fehler in der Vorbereitung des Beschlussprozesses, die für das aktuelle Desaster verantwortlich sind. Terminketten zum Beispiel.“

Anders als CDU und SPD/Wählergemeinschaft Altenplathow ist Heidel allerdings optimistisch, im November einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen.

Knackpunkt Bezuschussung

Für den Fraktionschef der Grünen/Wählergemeinschaft Fiener, Lutz Nitz, ist der Haushalt 2019 allerdings nur noch eine formale Angelegenheit. Investitionen und Ausschreibungen könnten aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht mehr vorgenommen werden. Pflichtaufgaben und Verpflichtungen aus Verträgen seien über das ganze Jahr erfüllt worden. Der einzige Knackpunkt blieben die 50.000 Euro für die Bezuschussung des Stadtkulturhauses. Es sei bedauerlich, dass die Ortschaftsräte nicht gehört worden seien, räumt Nitz ein. Es wäre gut gewesen, wenn es im Vorfeld der Sitzung ein Signal aus den Orten gegeben hätte. „Wir müssen uns nun auf den Haushalt 2020 konzentrieren, dort erwarten uns knallharte Entscheidungen.“

Bürgermeister im Urlaub

Die Volksstimme versuchte am Freitag (27. September 2019) erfolglos, über die von den Stadträten angesprochenen Kritikpunkte mit Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) ins Gespräch kommen. Er hat nach der Stadtratssitzung seinen Urlaub angetreten. Günther als Hauptverwaltungsbeamter überließ es in der gesamten Haushaltsdebatte fast ausnahmslos den Fachbereichsleitern beziehungsweise der Kämmerin, für den Haushaltsentwurf zu werben.