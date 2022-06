Weißfische Hegefischen: Angler aus neun Vereinen Sachsen-Anhalts treffen sich in Parey

Zu einem Hegefischen der Männer im Elbe-Havel-Kanal in Parey hatte am Wochenende der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt (LAV) eingeladen. Am Sonnabend und Sonntag waren jeweils 45 Angler aus neun Vereinen des Landes dabei.