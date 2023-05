Einmal im Jahr begeben sich die Mitglieder des Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow auf eine Tagesreise, die sie in Orte der Heimat führt.

Foto: Yvette Below

Vereins-Geschichtstour 2022: Die Mitglieder und Interessenten während ihres Aufenthalts in Grieben bei Tangerhütte.

Jerichow - Waren sie im vergangenen mit interessierten Bürgern in Tangerhütte und angrenzenden Dörfern zu Besuch und erfuhren dort Interessantes über die Geschichte der Hütte, der Griebener Mühle oder das Gut in Briest, so geht es dieses Jahr gen Norden.