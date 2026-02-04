Ein historisches Foto aus Genthin gibt erneut Rätsel auf und lädt zum Mitmachen ein. Lösungen und persönliche Erinnerungen können noch bis 5. Februar eingereicht werden.

Genthin - Auch in dieser Woche lädt die Volksstimme wieder zum beliebten Heimatfotorätsel ein – und damit bereits zum dritten Mal. Erneut heißt es: genau hinschauen, Erinnerungen hervorholen und miträtseln.

Diesmal richtet sich der Blick allerdings nicht auf eine Straße, sondern auf ein Gebäude, das es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Seine ursprüngliche Funktion jedoch ist bis heute erhalten geblieben. Wer erkennt den Ort, weiß, wo wir uns befinden, oder kann eine persönliche Geschichte dazu erzählen, ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

So können Leserinnen und Leser mitmachen

Interessierte Leserinnen und Leser können am Donnerstag, den 5. Februar zwischen 10 und 11 Uhr in der Redaktion der Genthiner Volksstimme anrufen. Wer zu dieser Zeit verhindert ist, hat außerdem die Möglichkeit, seine Lösung und Erinnerungen per E-Mail an Redaktion.Genthin@Volksstimme.de zu senden.

Persönliche Geschichten aus Genthin

Dass das Heimatfotorätsel weit mehr ist als nur ein Ratespiel, haben die bisherigen Ausgaben eindrucksvoll gezeigt. Besonders das letzte Bilderrätsel traf bei vielen Genthinerinnen und Genthinern einen Nerv. Innerhalb kurzer Zeit gingen zahlreiche Rückmeldungen ein – der Aufnahmeort wurde eindeutig identifiziert: die Große Schulstraße.

Die Reaktionen machten deutlich, wie tief dieser Ort im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert ist. Viele Leserinnen und Leser verbanden mit dem Bild ganz persönliche Erinnerungen: an Kindheitstage, Schulwege, erste Arbeitsstellen oder sogar an den eigenen Hochzeitstag im damaligen Standesamt.