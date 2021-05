Heimatverein in Parey stellt den Kalender für das Jahr 2022 fertig, der ab sofort erhältlich ist

Der „Kleine Pareyer Kalender 2022“ des Heimatvereins Parey ist ab sofort erhältlich. Eigentlich sollte er traditionell am Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Parey - Die Mitglieder des Heimatvereins Christine Schreiber und Christiane Wagner haben für die neueste Ausgabe des beliebten Heimatkalenders eine Bildauswahl von Mühlen, die es einmal in Parey gab sowie des Technischen Denkmals Paltrockmühle, getroffen und die Darstellungen mit Texten versehen. Christiane Wagner: „Wir hoffen auf viel Interesse bei heutigen und ehemaligen Pareyern.“

Die Pareyer Mühlengeschichte wird in dem Kalender mit Bildern und Texten aufgearbeitet. Mühlen gehörten über Jahrhunderte zu jeder Ortschaft. So auch zu Parey. Christiane Wagner: „Für unser Dorf berichtet Chronist Arthur Fredecke über eine Schiffmühle, acht Windmühlen und eine Großmühle, die als Bergmühle in Erinnerung blieb. Auch mehrere Ross-Ölmühlen waren in Betrieb. Als erster Nachweis wird beurkundet: ,eyne wyntmolen', die 1413 bei einer Plünderung angezündet wurde.“ Das Deckblatt zeigt eine Ansichtskarte um das Jahr 1910 mit Kirche, Schloss und Küsels Mühle als „Gruss aus Parey“ (Margit Sander).

Reibeplatte und Mahlsteine gefunden

Das Januar-Blatt zeigt eine Reibeplatte und Mahlsteine, die 1999 bei einer archäologischen Grabung auf dem „Hohen Acker“ geborgen wurden. Menschen zerrieben schon vor mehr als 2000 Jahren damit ihr Getreide. Die Schiffmühle findet sich auf dem Februar-Blatt. Sie lag auf der Elbe vor dem „Freienfleck“. Im März geht es darum, dass der Müller Friedrich Köppe beabsichtigte, unweit des Weges von Zerben nach Parey eine Bockwindmühle mit zwei Mahlgängen zu errichten. Das April-Blatt zeigt, dass die Flügel von „Schulten Mölle“ 1939 an Ogens Mühle angebaut wurden, nachdem Bernhard Schulze einen Motor in seine Mühle eingebaut hatte. Es folgt eine aus Burg umgesetzte Bockwindmühle, die im Jahr 1896 von David Krüger in der Pareyer „Unterhave“ aufbaute. Auf dem Juni-Blatt ist zu sehen, wie Müllermeister Erwin Ogen einen Mühlstein schärft.

Nach einem Blitzschlag am 1. Mai 1983, der einen Brand auslöste, blieben von der Paltrock-Mühle nur noch Trümmer übrig. Die lodernden Flammen sind auf dem Juli-Blatt zu sehen. Im nächsten Monat wird berichtet, dass am 21. März 1992 das Richtfest für das Technische Denkmal „Pareyer Paltrockmühle“ gefeiert werden konnte. Informationen zu Küsels Mühle gibt es im Monat September. Sie stand am Sanddeich neben dem Grundstück Am Deich Nummer 1. Es folgt ein Windbock, den Bäckermeister Martin Herregott „auf den Reepen, angrenzend an den Weg von Parey nach Parchen“ wieder aufgebaut hat. Das November-Blatt berichtet von einer Anzeige vom 24. April 1826. Daraus ist zu entnehmen, dass „die vor sieben Jahren ganz neu erbaute holländische Mahl- und Oehlmühle zu Parey an der Elbe ab sofort aus freier Hand zu verkaufen ist“. Das Abschluss-Bild im Dezember zeigt die von Bäckermeister Albert Krüger im Jahr 1905 erbaute Bergmühle. Sie blieb bis 1953 in Betrieb und wurde im Jahr 2000 abgerissen.

Kalender ab sofort erhältlich

Der Kalender ist ab sofort im Geschäft „Lebensart“ in Parey sowie Dienstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Bibliothek Parey bei Christine Schreiber und Christiane Wagner erhältlich.

„Ich möchte mich bei Christine Schreiber und Christiane Wagner ganz herzlich für ihren Einsatz bei der Erstellung des Heimatkalenders bedanken“, so Christa Vaupel, Vorsitzende des Pareyer Heimatvereins. Im Juni soll, wenn es Corona zulässt, das Leben im Heimatverein langsam wieder anlaufen. So soll damit begonnen werden, eine Chronik des Heimatvereins Parey zu erstellen. Für Oktober ist eine Buchlesung vorgesehen. Und im November soll wieder für den Weihnachtsmarkt gebastelt werden in der Hoffnung, dass er in diesem Jahr stattfinden kann.

Quelle: Heimatverein Parey